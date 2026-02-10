船橋競馬の後半３個レースの馬単を当てる「トリプル馬単」は１０日、的中が１５口。５口あたりの払戻金は２億４０３４万７７７０円で、これまでの最高配当だった２億２８１３万１６５円（２０２１年６月１０日、大井＝５口あたり）を更新した。

キャリーオーバー額が２億７５７６万３０１２円で迎えた船橋競馬の「トリプル馬単」。超巨額のキャリーオーバー効果か、この日の発売額は６億３６１１万４７３０円と、前日９日の２億７６１６万２７７０円を大きく上回った。

この日は第１０Ｒ「沈丁花ダッシュ」（１４頭立て）が単勝１１番人気のリュウノアスラームが１着、２着が同１０番人気のメイメイメファで、１３―１１（１３４番人気）で６３６１万１４７３口（１口１０円）が１万１４４０口に減少。１１Ｒ「駿麗賞」（１０頭立て）は単勝１番人気のコパノパサディナと３番人気メンコイボクチャンの、９―７（１番人気）の決着で、１１９５口に。第１２Ｒ「ミモザ特別」（１４頭立て）は、スターオブフェイス（７番人気）、リュードマン（６番人気）の、１０―１３（４１番人気）で、再びキャリーオーバーになるかと思われたが、１５口的中。１口あたりの払戻金は４８０６万９５５４円、５口あたりは２億４０３４万７７７０円の払い戻しとなった。

トリプル馬単は５０円から１０円単位で購入可能。ちなみに購入するには、南関東４競馬場が共同で運営する地方競馬公式インターネット投票「ＳＰＡＴ４」の会員登録が必要。競馬場、場外発売所では購入できない。