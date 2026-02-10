◆ＡＣＬＥ アジアチャンピオンズリーグ・エリート▽第７戦 神戸２―０ＦＣソウル（１０日・神戸市御崎公園球技場）

すでにラウンド１６進出を決めている神戸は、ホームでＦＣソウルを破った。

ＰＫ戦の末に勝利した今季公式戦初陣のＪ１百年構想リーグ開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）から中３日。新任のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は先発メンバー４人を入れ替えた。元日本代表ＧＫ権田のほか、ＤＦカエタノ、ジエゴ、ンドカが今季初先発。元日本代表ＦＷ大迫は京都戦の前半終了後「筋肉系の不調のため」（スキッベ監督）交代していたが、この日はベンチから外れた。

対するＦＣソウルはＣ大阪、札幌、京都でプレーしたＧＫ具聖潤、新潟に所属したＤＦ金珍洙ら元Ｊリーガーも先発。前半は一進一退の攻防でスコアレスのまま終えた。

試合が動いたのは後半。２４分、自陣からドリブルで持ち上がったFW武藤が、敵陣ペナルティーエリア内に入り込むと、右足シュート。ボールはポストに当たってゴールに吸い込まれ、先制弾に。武藤は京都戦に続いて公式戦２試合連発となった。さらに２８分にはＤＦ酒井が左足で追加点となるゴール。日本代表・森保一監督も視察するなか、ベテラン勢が活躍し、神戸がホームで勝利した。

神戸は勝ち点３を積み上げ、東地区首位をキープ。１位通過を懸けて１７日には、アウェーのマレーシア・ジョホールバルでＪＤＴと対戦する。

※時間は速報値。