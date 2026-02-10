ジョンマスターオーガニック桜の香り♡春限定ボディミルクで潤い肌

ジョンマスターオーガニックから、春限定の桜の香りボディミルク「A&Rボディミルク サクラストリート」が登場♡植物オイルを厳選配合し、肌にすっとなじむテクスチャーでベタつかず潤いをキープ。甘くやわらかな香りに包まれながら、春のセルフケアタイムを楽しめます♪

植物オイルで肌に潤いを

マカデミア種子油やホホバ種子油、シア脂などの植物オイルを贅沢に配合。肌にのせた瞬間すっと浸透※1し、ベタつかずにしっとり滑らかに整えます。

さらにアルニカ花エキスやカミツレ花エキスが、乾燥しやすい肌もやさしく保湿し、日中の紫外線や外的刺激から肌を守ります。

※1 角質層まで

SHISEIDO×LISAが描く新章。アルティミューンの進化と自由な美しさ

春を感じる甘やかな香り

「SAKURA STREET」は、アメリカ・ワシントンD.C.の桜をイメージした香り。

花々が咲き乱れる庭の芳香のようなフローラルノートに、アンブレットシードのパウダリーなニュアンスを加え、ラストは春の芽吹きを感じさせるシダーウッドが温かな余韻を残します。

甘くノスタルジックな香りが、日々のセルフケアにやさしく寄り添います♡

保湿成分で柔らかく明るい肌へ

セラミドやアロエベラ葉汁、ローズヒップエキス（カニナバラ果実エキス）が、乾燥によるくすみを防ぎ、柔らかく明るい印象の肌へ導きます。

ベタつかずスムーズに伸びるテクスチャーで、入浴後のボディケアにも最適。敏感な季節の変わり目も、しっとりすこやかな肌をキープできます。

ジョンマスターオーガニックで春の潤い肌

ジョンマスターオーガニックの「A&Rボディミルク サクラストリート」（236mL／3,960円）は、マカデミア種子油やホホバ種子油などの植物オイルを配合し、肌になじむテクスチャーでベタつかずしっとり潤うボディミルク。

桜の甘やかな香りで春のセルフケアを楽しみながら、乾燥しやすい肌をやさしく守ります♪