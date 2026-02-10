トヨタが「カローラ」より小さい「新型セダン」発表！

トヨタのインドネシア法人「TAM」（トヨタ・アストラ・モーター）は2026年2月5日、ジャカルタで開催された「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」において、コンパクトセダン「ヴィオス」のハイブリッドモデルを発表し、同日より販売を開始しました。

TAMは今年でインドネシア設立55周年を迎えます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「小さなセダン」です！（77枚）

この記念すべき年に、トヨタは「すべての人のために、あらゆる場所でハイブリッドEVを」というスローガンを掲げ、電動モデルのラインナップを拡充を図っています。

その象徴として、セダン市場に投入されたのが新型「ヴィオス ハイブリッドEV」です。

ヴィオスといえば、タイをはじめとするアジア地域で絶大な人気を誇るDNGAプラットフォーム採用のコンパクトセダンで、タイなどでは「ヤリス エイティブ」の車名でも展開されているモデル

これまでも、スタイリッシュなクーペフォルムの美しさと広い室内空間によって高評価を獲得していましたが、今回同車において初めて、インドネシア市場でハイブリッドシステム搭載モデルが導入されました。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1740mm×全高1480mmと、日本の現行カローラ（全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm）より少し小さい車体を採用。

パワートレインには、高効率な1.5リッター直列4気筒エンジンとCVT、そしてモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載します。

これにより、ガソリンモデルが持つ軽快な走りはそのままに、発進時の力強い加速と、クラストップレベルの優れた燃費性能を実現しました。

TAMはこの新型ヴィオスについて、「実用的で快適、かつ信頼性の高いセダンの進化形」と説明。

また装備面も、上級セダンに迫る充実ぶりです。

インテリアには、Apple CarPlayおよびAndroid Autoに対応した10インチの大型ヘッドユニットを採用。

スマートフォンのワイヤレス充電器や、駐車時などに車両周囲を確認できるパノラミックビューモニターも搭載され、利便性と安全性が大きく向上しました。

さらに先進運転支援システム「Toyota Safety Sense（TSS）」も完備しており、エントリークラスのセダンながら、妥協のない安全性能が与えられています。

現地での価格は、4億6000万ルピア（日本円で約437万円：2026年2月前半現在）と発表されました。

※ ※ ※

TAMの社長である横浜拓也氏は、「新型ヴィオス ハイブリッドEVは、セダンセグメントにおける消費者の選択肢を広げ、より低い排出ガスと最大の効率を提供するモデルです」と自信を見せています。

なお、今回のIIMS 2026ではヤリス エイティブ以外にも、コンパクトSUV「ヤリスクロス」のハイブリッド新グレード（G HEV）や、高級ミニバン「アルファード」のハイブリッド新仕様（XE HEV）、そして人気MPV「ヴェロッツ」のハイブリッドモデルも同時に発表されました。