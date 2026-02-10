5歳の子を持つ36歳母が殺害された…誰かが嘘をついている？真犯人の正体は？
【動画】5歳の子を持つ36歳母が殺害された…誰かが嘘をついている？真犯人の正体は？
万引きをした若い男女が逮捕された。警察官に対して反抗的な態度を見せる。その瞬間、男が隙を突いて拳銃を取り出した。一体、どうなる！？一方、道路を走る車に、牛が駆け寄ってきて、ぐるぐると回り始めた。そこには、ある理由が！さらに、上空では目を疑う光景が出現。まるで、空を覆う雲が巨大な刃で切り裂かれたかのよう。その正体とは！？緊迫の事件事故から動物ハプニング、謎めいた現象まで一挙公開！
◆㊙怪現象が続々・・・幽霊が出ると噂の有名ホテル！無人部屋に子の笑い声
幽霊の噂が後を絶たない有名ホテル。結婚記念日を祝うために泊まった夫婦に信じ難い怪現象が！部屋から逃げ出しても異変は収まらず・・・。
一方、兄弟が泊まったホテルには、異臭と赤い染みが残されていた。そして、暗闇から何かが迫る気配が！
さらに、古びたホテルに泊まった親子。眠りに落ちた父親の前に現れたのは、恐ろしい修道女！？宿泊者が体験したという戦慄の一夜。これは幻なのか、それとも！
◆鉄壁アリバイを崩せ！5歳の子を持つ36歳母殺害ミステリー誰かが嘘をついている？㊙真犯人は？
アメリカ・テネシー州。5歳の息子を育てる36歳の母、ミッシーが殺害された。捜査線上には、ミッシーを取り巻く容疑者が浮上する。
親権をめぐって対立していた元夫。事件当日、元夫と一緒にいたとされる恋人。そして、ミッシーと最後に会っていた友人の男と、彼の帰宅時間を知る妻。
誰もがアリバイを主張するが確証を掴めない。果たして、事件の裏に潜む真相とは！？鉄壁のアリバイを崩せ！
出演者
高橋英樹 大沢あかね 足立梨花
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
三木眞一郎 武田華 鷹森淑乃 魚建 三原一太 松井暁波
うすいたかやす 西田紘二
