＜身近なゾッと話＞優しく子煩悩！仲良しママ友から衝撃的な告白「実は…」引きつる顔【第5話まんが】
私はチナツ。久々にカフェで集まった私たち3人。ヤエちゃんが話した前の職場での不倫話は、驚くべきものでした。不倫カップルはフリーメールの下書き機能を使ってやりとりして、送受信履歴を全く残さない巧妙な手口を使っていたそう。まるでスパイのようで、「そこまでして不倫したいものなのかな」と思わず苦笑いしてしまいました。ところが男性がログアウトを忘れたことで、怪しんでいた奥さんに下書きメールが見つかり、不倫が発覚してしまったというこの展開。その執念と結末に、他人事ながらゾッとしました……。
不倫って本当にいろんな手口があるのだなと驚きました。スポーツジムといい、職場といい、なんか世の中には、すごい世界があるものだなと感じました。これで話は終わりかと思いきや、今度はイロハちゃんが話しはじめました。ヤエちゃんと私は驚いたようにイロハちゃんに視線を向けました。
イロハちゃんは、子どもの習い事つながりで仲良くしていたママ友の話をはじめました。そのママ友は、穏やかでいつもニコニコしていて、子どものこともすごく大事にしている優しいママだったそう。「だから私もすごく信頼していたし、なんでも話せる仲だと思ってたんだ」しかしある日、彼女から衝撃的な告白をされたと言います。
ヤエちゃんの話を聞いて、不倫の手口の巧妙さに驚いてしまいました。
不倫をしたい人間にとっては、そこまでの手段をとってでも守りたい関係だったのでしょう。
私には理解が及びませんが……。家庭PCでのやりとりや下書き利用は、まさに「灯台下暗し」ですね。
すると今度はイロハちゃんが、ママ友からされた衝撃的な告白を話しはじめました。
「実は不倫している」と直接聞かされたらしく、私たち2人は絶句。
普段の様子からは想像もつかないカミングアウトに、イロハちゃんも顔が引きつったそうです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
