2024年2月、知人の男子高校生に暴行を加え、浜名湖につながる川に投げ入れて殺害したなどとして、1審で懲役17年の判決を受けた男について、控訴審の初公判が東京高裁で開かれました。

【写真を見る】知人の男子高校生に暴行を加え、浜名湖につながる川に投げ入れて殺害した事件

殺人、監禁、傷害の罪に問われているのは、浜松市中央区の無職の男（23）です。

一審の判決によりますと、被告は2024年2月、 知人と共謀し、静岡県湖西市内の公園で当時17歳の男子高校生に対し、殺意を持って暴行を加え、浜名湖近くの川に転落させて溺死させました。

一審の地裁浜松支部では、被告の暴行の程度や殺意の有無が争点となりましたが、地裁浜松支部は殺意を認定し「重要な役割を果たした」として、懲役17年の判決を言い渡していました。

2月10日、東京高裁で始まった控訴審で、弁護側は「積極的な殺意はなかった」などと改めて訴え、「量刑が重すぎる」と主張しました。

一方、検察側は「控訴に理由はない」として、控訴棄却を求めました。

判決は3月17日に言い渡されます。