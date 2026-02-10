【岡崎朋美の目】

ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは９日、女子１０００メートルで、前回覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒９５で３位に入り、３大会連続のメダルを獲得した。

通算のメダル獲得数は８となり、自身の持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。

メダル小差で逃したトリノ、今でも悔しさこみ上げる

高木の２組前で五輪新記録をマークしたコク、さらにタイムを縮めたレールダム。オランダ勢の圧巻の勝利を現地で目の当たりにし感動した。特に身長１メートル８１のレールダムはオランダの選手らしく長い手足を存分に使い、大きなストライドで自分の体重を余すことなく氷に伝えていた。

会場は仮設リンクで大会前の選手のコメントなどから、氷の状態が気がかりだった。だが、初日の女子３０００メートルから男子５０００メートル、女子１０００メートルと、ここまでの３種目で全て五輪新記録が出ている。選手にとって滑りやすいリンクなのではないだろうか。オランダの大応援団などスケートが盛んな欧州らしい雰囲気があり、選手たちのモチベーションもますます上がるだろう。

上位の２人に差をつけられた高木だが、過酷なトレーニングが必要なこの競技で、中学生の頃から五輪に出場し、メダルを量産しているのはまさに偉業の一言に尽きる。結果は悔しいだろうが、メダルという形が残る３位とそうではない４位とでは天と地の差がある。

同じイタリアでの２００６年トリノ五輪５００メートルで、３位とちょっとのタイム差で負けた自分のレースを思い出した。今でも悔しさがこみ上げて胸が熱くなる。（長野五輪女子５００メートル銅メダリスト）