“驚異の10頭身”モデル・香川沙耶「大切な人とこれからの時間を共にすることになりました」薬指に指輪キラリ＆お相手との密着ショットも
【モデルプレス＝2026/02/10】“驚異の10頭身”として知られるモデルの香川沙耶（31）が10日、自身のInstagramを更新。「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と報告した。
【写真】“驚異の10等身”31歳モデル、お相手とキス？
香川は「大好きなみなさんに報告させてください。大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と報告。大きな宝石が輝くリングを薬指にはめた手で2人が寄り添う姿を隠したショットや、お相手と手を繋いだショットなどを公開した。
「これまで出会ってくださった方々、そしていつも応援してくれている皆さんに、心から感謝しています」と周囲やファンへの感謝をつづり「お仕事はこれまでと変わらず続けていきますので、これからも見守っていただけたら嬉しいです」と今後の活動にも意気込んだ。
香川は1994年12月27日生まれ。10頭身の抜群スタイルを活かし、ファッション誌「BLENDA」「JELLY」「Oggi」などでモデルとして活躍。2024年には香川自身のルーツであるフィリピンで撮影した「香川沙耶写真集 SUERTE」を発売し、水着やランジェリー、水辺にたたずむアーティスティックな衣装などが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆香川沙耶「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」
◆“驚異の10頭身”モデル・香川沙耶って？
