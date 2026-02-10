■これまでのあらすじ

事故物件に住む妻は怪現象の連続に疲れきっていた。そんな中、ある大雨の夜、寝静まった部屋のどこかからオルゴールの音色が。音をたどっていくとぬいぐるみがひとりでに動いていた！ さらにカーテンが大きく揺れ…庭に髪の長い女が立っていた!?



真夜中に庭に髪の長い女が立っていたんです！私の見間違いなんかじゃない…！！警察を呼んで調べてもらいましたが、雨で足跡などは確認できなかったそうです。

あれはなんだったの…？朝になり、私の幻覚かとも思いましたが、盛り塩は真っ黒に汚れていました。これは事実です。現実なんです。電話で夫に泣きながら話をしたのに、夫は「そこまで不安になっているなら、薬を飲んだ方がいい」と…。私がおかしいと決めつけているんです。なんでちゃんと話を聞いてくれないの…？もうこのままだと本当におかしくなりそうだったので、泊まりがけで母に来てもらいました。そしてなぜか母のいる間は…変なことが起こらなかったのです。そして、お母さんが帰ってしまい、怖くなった私はベビーモニターを寝室、廊下などに設置しました。その夜…「起こったこと」とはーーー…？脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり(ウーマンエキサイト編集部)