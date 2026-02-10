ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米輸入物価指数（12月）
予想 0.1% 前回 （前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
米輸出物価指数（12月）
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
米雇用コスト指数（2025年 第4四半期）
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
米小売売上高（12月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
11日
0:00
米企業在庫（11月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
3:00
ローガン・ダラス連銀総裁、資産運用イベント出席（質疑応答なし）
米3年債入札（580億ドル）
国際エネルギー週間（ロンドン、12日まで）
米主要企業決算
フォード、コカコーラ
※予定は変更されることがあります。
