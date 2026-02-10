22:30
米輸入物価指数（12月）
予想　0.1%　前回　（前月比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

米輸出物価指数（12月）
予想　N/A　前回　（前月比)　
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

米雇用コスト指数（2025年 第4四半期）
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)

米小売売上高（12月）
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

11日
0:00
米企業在庫（11月）
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)

2:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

3:00　
ローガン・ダラス連銀総裁、資産運用イベント出席（質疑応答なし）
米3年債入札（580億ドル）

国際エネルギー週間（ロンドン、12日まで）

米主要企業決算
フォード、コカコーラ

※予定は変更されることがあります。