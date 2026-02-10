俳優の遠藤憲一が１０日、都内で配信映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで１３日から世界配信）完成披露試写会に出席した。

主演の米倉涼子が麻薬取締法違反容疑で書類送検から不起訴になった後、初の公の場。遠藤は米倉の顔を見ながら「涼子ちゃん、よかったね。涼子ちゃん、元気です。それにつきます」。米倉の手をとって、喜びを表した。

米倉とは２４年に終了した人気シリーズ「ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜」でも共演。神妙な面持ちで思いを語る米倉に「大丈夫？涼子ちゃんがこんな緊張しているのは初めて。今日は頑張って来たね」と寄り添うと、米倉は「緊張しています。一生懸命立っています」と涙。舞台あいさつの雰囲気に慣れてくると「エンケンさんがすごくいいことを言ってくれているんだけど、その先にめちゃくちゃカッコいい人（城田優）が見える」と神妙な面持ちから一転、笑みがこぼれた。

「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は２０２３年に配信されたドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」の続編。米倉が国境を越えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士を演じる。この日は松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優も登壇した。