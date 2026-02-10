「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

ホープフルＳ覇者ロブチェンが春のクラシックに向けて始動する。新馬戦を逃げて快勝。２戦目の前走は馬群の中で折り合いに専念し、直線は外に持ち出してライバルをねじ伏せた。クラシック出走は賞金的に心配はないとはいえ、２歳中距離王者としてふがいないレースはできない。「新馬戦後に実が入り、急にグンと良くなった。さらに良くなっているんじゃないかな」と杉山晴師。本番に弾みをつける走りを見せる。

１戦１勝のラヴェニューは未知の魅力にあふれている。今回と同舞台だった新馬戦では先行して２着馬に５馬身差をつける快勝。熱発で予定していたホープフルＳは回避となったが、大江助手は「熱発は軽かったけど先々があるので無理させなかった。新馬戦より成長はしているし、抜け出した後の反応も良かった」と、ここに向けて順調に来ていることをアピール。クラシック戦線に乗るためにも結果を出したい。

新潟２歳Ｓ覇者リアライズシリウスは朝日杯ＦＳ５着からの巻き返しに挑む。１週前追い切りでは圧巻の動きを披露した。今回は長距離輸送もないだけに、前回よりもパフォーマンスを上げてくるはず。葉牡丹賞を２歳レコードで制したサノノグレーターは美浦坂路での１週前追い切りで自己ベスト更新した。着実に力をつけており、重賞でも好勝負必至だ。

昨年６月の新馬戦での勝ちっぷりが光ったディバインウインド、Ｇ１・４勝の名牝クロノジェネシスを母に持つベレシートなどにも注目だ。