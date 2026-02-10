「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

史上初の連覇を狙う日本のフォーエバーヤングが断然の主役だ。昨年はロマンチックウォリアーとの死闘を制し、海外Ｇ１初Ｖ。そこから日本調教馬として初めてＢＣクラシックを制すなど、大きな飛躍を遂げた。ダート馬初となるＪＲＡ年度代表馬にも輝き、エクリプス賞では日本調教馬初の最優秀古馬ダート牡馬に選出。名実ともに充実期を迎えた５歳牡馬が、世界最高賞金レースで再び頂点を極めるか。

難敵は米国・バファート厩舎の２頭だろう。ＢＣダートマイルを制したナイソスは、現在４連勝中と勢いに乗っている。１７００メートルまでしか距離経験がなく、１００メートルの延長に対応できるかが鍵を握る。僚馬のネバダビーチは、ＢＣクラシックこそフォーエバーヤングの７着に敗れたものの、それ以外の全６戦はＧ１・グッドウッドＳ制覇を含めて４勝、２着２回。なかでも９Ｆ戦は３戦３勝と得意な距離で、強力なライバルとなりそうだ。

米国勢ではビショップスベイも力のある一頭。３走前のフォアゴーＳ・米Ｇ１で６着とキャリアで初めて連対を外す形になったが、シガーマイルＨなど重賞４勝と底力は確かだ。日本勢では、昨年の有馬記念で５着に入り、芝＆ダートの二刀流での活躍が光るサンライズジパング、昨年５月のケンタッキーダービー以来の海外遠征となるルクソールカフェが虎視たんたんとビッグタイトルを狙う。