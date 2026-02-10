「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）

強い明け４歳世代の一角を担うエリキングが、２６年初戦に臨む。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８５秒４−１０秒８をマークし、０秒１先着。着々と出撃準備が進んでいる。デビュー３連勝でクラシック候補となったが、昨年の３冠は１１、５、２着。無冠に終わった悔しさを糧に、前哨戦Ｖで春のＧ１に弾みをつける。

昨年の天皇賞・春Ｖ以降、休養していたヘデントールが戦列に復帰する。当初は海外遠征も視野に調整されていたが、剝離骨折が判明し、秋を全休することになった。長期休養明けに加え、一気の距離短縮と条件は厳しいが、Ｇ１ウイナーの底力は無視できない。

昨年覇者ヨーホーレイクが、連覇に向けて始動する。１週前追い切りは、栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ８３秒１−１１秒１を記録。年齢を感じさせない迫力十分のフットワークで、貫禄の最先着を決めた。８歳だが屈腱炎による約２年２カ月もの長期離脱があり、馬体はまだ若い。これまで戦ってきた顔触れを考えれば、ここは負けられない。

中日新聞杯で初の重賞タイトルを手にしたシェイクユアハート。中団でじっくりと脚をため、直線で外に持ち出されると上がり３３秒２の末脚でライバルを一刀両断。速い上がりにも対応して、ひと皮向けた勝ちっぷりだった。桶狭間で得た自信を胸にＧ２獲りへ。

日経新春杯で９番人気の低評価を覆して３着に奮闘したリビアングラス。昨年も２着したように、厳冬期の京都の馬場が合う印象。この中間も意欲的な追い切りを消化。再び粘り腰を発揮するか。