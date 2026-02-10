「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）

昨年覇者エンブロイダリーは桜花賞を連勝。桜に直結するレースとして注目が集まる今年も、素質馬が集結した。そのなかでも注目は阪神ＪＦ２着のギャラボーグ。１週前の栗東ＣＷの併せ馬では僚馬に首差先着を決め、６Ｆ８１秒１−１１秒１をマーク。杉山晴師は「牝馬である程度テンションが高いので、カッカしないようにしていますが、今は大丈夫。どういう競馬をしてくれるか」と好戦を期待した。

ベゴニア賞を快勝したドリームコアも有力だ。１９年ヴィクトリアＭや２０年香港Ｃを制したノームコアを母に持つ良血キズナ産駒に、萩原師は「前走後は放牧を挟んで順調。前走の感じだと距離はもう少しあっていい感じはします。重賞でどれくらいの競馬ができるか」と腕をぶす。白毛のマルガは、前走のつわぶき賞で差す競馬を試みて３着と軌道修正に成功した。１週前追い切りはやや重さを感じさせたが、このひと追いでどこまで上昇するか注目したい。

半姉にマイル重賞３勝のプリモシーンがいるモートンアイランドや、重賞２勝馬セイウンハーデスの全妹ニシノサリーナ、昨年７月の福島で４馬身差Ｖを決めてコントレイル産駒初白星を挙げたルージュボヤージュなど、１戦１勝の素質馬もそろっている。