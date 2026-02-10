「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・予選」（１０日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）が予選１回目からガッツポーズを繰り出した。最初のエアで２回ひねりを繰り出し、第２エアではコーク１４４０（４回転）は温存。それでもコーク１０８０（３回転）をしっかり決めて納得の滑りでゴール直後に右腕を突き上げた。

８５・４２点の高得点をマークすると「ありがとうございます」とつぶやいた。

今年１月に米ニューハンプシャー州ウオータービルで行われたＷ杯では今季２勝目、通算２４勝目をマーク。予選から全てトップの得点をたたき出す完勝で３度目となる大舞台に弾みをつけた。

あくまで勝負は五輪。４年前の北京五輪は３位。昨季は世界選手権を制し、着実に勝負強さも磨いた。過去と比べても「一番いい出来。わくわく感も出ている」。確かな自信を胸に、悲願の頂点を視界に捉えて本番に臨んだ。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。