大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして県は9日、自衛隊に災害派遣を要請しました。魚沼市で始まった雪下ろし作戦。隊員の活動に密着しました。



民家の屋根に積もった2メートルほどの雪。そのまわりに集まっていたのは自衛隊の隊員です。



〈隊員〉

「いま雪ぴが屋根からはみ出ているような状況なので」



住民を避難させたうえで始まった雪下ろし作戦。県は大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして9日、魚沼市に自衛隊の災害派遣を要請しました。





自力での作業が難しい高齢者の一人暮らし世帯を対象に高田駐屯地から派遣された隊員が、4軒の民家で雪下ろしを行います。〈魚沼市 内田幹夫市長〉「（今月）4日5日と雨が降ったことで倍重たくなる。これ以上は危険だから要請をしようと」屋根からせり出した雪ぴを落とすため隊員が用意したのはロープです。雪の上から左右に渡し、のこぎりのように切っていきます。さらに高い場所は高所作業車を使い少しずつ雪を削っては落ちた雪を運び出す地道な作業が続きます。今シーズン、県内では雪下ろし中の事故や家屋の倒壊など雪に関連して23人が亡くなっています。魚沼市では民間業者に除雪の依頼が殺到し手が回らない状況だといいます。〈魚沼市 内田幹夫市長〉「自衛隊の技術と言いますか力を借りないと処理できないという判断。もうこれ以上待てない」県内は週末にかけ気温が上がる見込みで、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。