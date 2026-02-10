手越祐也（Vo）、Furutatsu（Ba）、kyohey（Dr）、Ryu.（Gt）によるバンド T.N.Tが、初となるフルアルバム『DETONATION』を3月25日にリリース。あわせて、4月3日の宮城公演を皮切りに全国ツアーを開催する。

同情報は、『T.N.T 1st LIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”』ツアーファイナルの大阪 心斎橋BIGCAT公演にて本日発表された。フルアルバムには、今回の1stツアーで披露された新曲のほか、アルバムのために書き下ろされた未発表曲も多数収録。結成から約1年でリリースされる作品ながら、T.N.Tの魅力が詰まったボリュームに仕上がっているという。

また同アルバムを携えた全国ツアーは、1stツアーからさらに規模を拡大し、単独公演としては初となる北海道を含めた全国6カ所を巡るツアーとなる。

なお同公演のチケットは、2月10日21時よりT.N.T Official Fan Clubで受付開始となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）