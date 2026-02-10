¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤òËþÂ¤ª¤«¤º¤Ë¡ª¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¡¼¥¹¥Á¥¥ó¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤ä¤»¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æù¤ä¤´ÈÓ¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Ï¯Êó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ê¤é¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ¹Â³¤¤Ç¤¤ë¡ª¡¡´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¡¼¥¹¥Á¥¥ó
¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¤¤¤¿¥³¥¯¤¦¤Þ¥½¡¼¥¹¤¬ÀäÉÊ¡ª
¡ã¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë¡ä
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬269kcal¡¿±öÊ¬3.1g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á30.9g¡¢»é¼Á4.4g
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤Ê¤·¡Ë¡¦¡¦¡¦ Âç1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¡¦¤Ê¤¹ ¡¦¡¦¡¦2¸Ä
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¶Ì¤Í¤®¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¦¡¦¡¦1/2¸ÄÊ¬
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¡¦¡¦ ³Æ¾®¤µ¤¸2/3
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý ¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡¨¦º½Åü ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1¤È1/2
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡¼ò¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¡¤´¤ÞÌý
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤Ê¤¹¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤È¤êÆù¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»É¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤ÇÌó10Ê¬¤ª¤¯¡£¤È¤êÆù¤Î½Á¤±¤ò¿¡¤¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤È¤êÆù¤È¡¢¤Ê¤¹¤ÏÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢¤È¤êÆù¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç5¡Á6Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¼òÂç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤È¤êÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ê¤¹¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¡¤¤¤ÆA¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç2¡Á3Ê¬¼Ñ¤Æ2¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¤Ê¤¹¤ÏÂç¤Ö¤ê¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢µÛÌýÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯Äã»é¼Á¤Î¸«ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ºà¡£»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡Èë·í¤Ï¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤òÊÑ¤¨¤ÆË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¥½¡¼¥¹¤¬·è¤á¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹