カーリング女子日本代表・フォルティウスのサード、小野寺佳歩（34）が2月7日、自身のXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪開会式をリモートで見守った際のチーム集合ショットを公開した。投稿では「しっかりと入場させていただきました」とつづり、公式ウェアに身を包んだメンバー5人がテレビの前に集まった様子を報告。現地に姿はなかったものの、日本選手団の入場行進を画面越しに見届ける形で、開会式に参加したことを伝えている。

公開された写真では、赤を基調とした公式ウェアにニット帽を合わせた5人が、笑顔で手を掲げてポーズ。背後のテレビ画面には、開会式で行進する日本選手団の姿が映し出され、部屋の中でありながら本番さながらの空気感が漂う。リラックスした表情とそろった装いから、チームの一体感と高揚感が伝わってくる一枚となっている。

【画像】公式ウェア姿でポーズを決めるフォルティウスの5人（画像は小野寺佳歩公式Xより引用）

この投稿は、フォロワー約1.2万人を超えるアカウントから発信され、2000件以上の「いいね」が集まった。現地に行けなくても五輪の舞台を全員で迎える姿に、多くのユーザーが温かい視線を向けている。チームの雰囲気の良さや結束力に注目が集まり、五輪本番での戦いに期待を寄せる声が広がっている。