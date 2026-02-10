【レポート】なにわ男子・長尾謙杜、美容のこだわりを語る！「我ながら肌がきれい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の長尾謙杜が、ラ ロッシュ ポゼ トーンアップUVアンバサダーに就任。2月10日に就任発表会が行われた。

イベントでは、長尾謙杜が出演するWeb CMが初公開され、アイドル、そして俳優として常に新しいステージへ挑戦し、生命力あふれる姿が印象的な長尾の映像に、会場全体が引き込まれた。

その後、ラ ロッシュ ポゼ トーンアップUVアンバサダーに就任した長尾が登壇。長尾は「生ツヤ肌」をテーマにしたムービーについて「本当に肌がきれいだなと我ながら感じております。大画面で観たのですが、日頃から頑張ってケアをしていた甲斐があったかなと思っております」と自信を見せ、商品の魅力をアピールした。

今回のアンバサダー就任の背景には、多忙な日々による肌荒れに悩み、自分自身の肌と向き合ってきた長尾の等身大の姿がある。長尾は、過去に映画の特殊メイクで肌荒れした際もラ ロッシュ ポゼの商品を愛用していたという実体験を交え、「俳優のお仕事であったりとか、アイドルとしてステージに立つ姿を観てくださって、僕を選んでくれたことがすごくうれしいです。映画撮影時の特殊メイクで肌が荒れてしまったりすることもあるのですが、ラ ロッシュ ポゼさんの製品をたくさん使わせていただいています。普段使っている製品のアンバサダーになれたことがすごくうれしく、皆さんにもっと勧めていきたいと感じています」と商品への愛を語った。

■長尾流紫外線対策とは

また、“トーンアップUV ローズ＋”を実際に使用してみた感想を聞かれた長尾は「すごい馴染みが良くて、自然なツヤ感が出るんですよ。下地で肌をより整えてくれますし、そこに日や目止め機能が含まれているので、毎日塗りたくなるような製品だなと感じています」と、使い心地の良さをアピール。自身の肌についても「たくさん写真を撮ってください！」と笑いを誘った。

屋外にいる機会が多いという長尾。趣味の釣りについては「釣りは父親の影響で小さい頃からずっとしていて、海であったり、川、湖でもいろいろな場所で楽しんでいます」と自分時間を充実させている様子を語った。

MCから直射日光について心配されると、「太陽からもですが、水面からの反射でも紫外線を浴びてしまうのでしっかりと対策しています。小さい頃は、夏になるとすぐ日焼けしてしまい、“外で遊んでるんだな”と気づいてくれるファンの方も多かったと思います。最近はケアを欠かさずに行い、釣りに行っていることがバレないようになってきていると思います（笑）」と紫外線対策について語った。

イベントの中盤では、長尾の美容についての姿勢や考え方についてフリップで回答。1問目の「毎日のスキンケアでいちばん大切にしていることは？」という問いに対し、「調子をあげるよりも、まず崩さない」と回答。「肌をきれいにしたいというのはもちろんあるんですが、肌の調子を崩さないことを大切しています」と日々の積み重ねを大切にする、美容観を明かした。

■なにわ男子メンバーの美意識の高さ

続いて、バレンタインや春に向けて、「男性にもおすすめしたい美容習慣は？」と問われると「紫外線対策」と回答。「紫外線対策はもちろんですが、太陽が大好きなので、そのぶん紫外線対策をしないといけないなと思って肌ケアに励んでいます」と紫外線対策の重要性をアピールした。

また、グループ内での美意識について質問されると「日焼け止めはもちろん、日傘を使っているメンバーもいて、みんな本当に美意識が高いんです。そういう姿を見ていると、僕も頑張らないとなと思わされます」と語った。

続いて「この春、注目してほしいことは？」と問われると、「肌で戦えるようになる」を掲げた。「朝起きたときなどのすっぴんの状態で肌がきれいだったら、最強だなと思います。男性は特に肌で戦ったほうがかっこいいんじゃないかなと思っています」と、これからも“トーンアップUV ローズ＋”が欠かせないい存在であることを伝えた。

そして最後に、「僕が普段から愛用させていただいているラ ロッシュ ポゼさんのトーンアップUVアンバサダーになれて、とてもうれしく思います。普段、スキンケアしてる時間がすごい楽しく感じてますし、自分のなかで自己肯定感をひとつ高めて、自信につながる時間だなと思うので、これからより肌がきれいになれるように頑張っていきたいなと思います。これからもより生ツヤ肌になれるように頑張りま！」と語り、イベントを締めくくった。

