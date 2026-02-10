『The Covers スプリングフェス』開催決定! 第1弾出演アーティストにBARBEE BOYS 4PEACEとROOTS66
NHKの音楽番組『The Covers』が、東京・NHKホールから届けする『カバーズフェス』。今年は『The Covers スプリングフェス』と題し、3月19日に開催されることが決定。
あらたな季節に向けて、ここでしか観られない圧巻のライブパフォーマンスを届ける。MCは、リリー・フランキーと上白石萌歌が務める。
■イベントの模様はNHK BS8Kで生放送
第1弾ゲストアーティストとして、BARBEE BOYS 4PEACEとROOTS66が発表された。
BARBEE BOYSとしては2018年の『カバーズフェス』に出演。2025年12月に、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4人で「BARBEE BOYS 4PEACE」としてあらたなステージへ向かうことを発表してからは、NHK初出演となる。
ROOTS66は1966年、丙午生まれの表現者たちによる企画ユニット。
『The Covers』には、2017年に登場。60歳のメモリアルイヤーを迎える今年、NHKホールのカバーズフェスに初参戦する。
なお、このライブの模様は、NHK BS8Kで生放送される。また、番組では観覧希望者を募集中。詳細は応募リンクで。
春の訪れとともに、あらたな未来へと名曲を贈るロックフェス『The Covers スプリングフェス』をお見逃しなく。
■イベント情報
『The Covers スプリングフェス』
03/19（木）東京・NHK ホール
MC：リリー・フランキー、上白石萌歌
ゲスト：BARBEE BOYS 4PEACE
ROOTS66
【GREAT SINGERS】
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
【ULTRA BAND】
友森昭一（Gu）、福島忍（勝手にしやがれ/Tb)、田中邦和（Sembello/Sax）、阿部耕作（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO・THE PRIMALS/Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION/Key）、田中和（勝手にしやがれ/Tp)、木暮晋也（HICKSVILLE/Gu）、tatsu（レピッシュ/Ba）
※追加ゲストは、決まり次第番組公式サイトなどでお知らせ
■番組情報
NHK BS8K『The Covers スプリングフェス』
03/19（木）19:30～20:30 ※生放送
■関連リンク
イベント応募リンク
https://event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=3684
『The Covers』番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/thecovers/