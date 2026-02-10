『The Covers スプリングフェス』開催決定! 第1弾出演アーティストにBARBEE BOYS 4PEACEとROOTS66

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHKの音楽番組『The Covers』が、東京・NHKホールから届けする『カバーズフェス』。今年は『The Covers スプリングフェス』と題し、3月19日に開催されることが決定。

あらたな季節に向けて、ここでしか観られない圧巻のライブパフォーマンスを届ける。MCは、リリー・フランキーと上白石萌歌が務める。

■イベントの模様はNHK BS8Kで生放送

第1弾ゲストアーティストとして、BARBEE BOYS 4PEACEとROOTS66が発表された。

BARBEE BOYSとしては2018年の『カバーズフェス』に出演。2025年12月に、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4人で「BARBEE BOYS 4PEACE」としてあらたなステージへ向かうことを発表してからは、NHK初出演となる。

ROOTS66は1966年、丙午生まれの表現者たちによる企画ユニット。

『The Covers』には、2017年に登場。60歳のメモリアルイヤーを迎える今年、NHKホールのカバーズフェスに初参戦する。

なお、このライブの模様は、NHK BS8Kで生放送される。また、番組では観覧希望者を募集中。詳細は応募リンクで。

春の訪れとともに、あらたな未来へと名曲を贈るロックフェス『The Covers スプリングフェス』をお見逃しなく。

■イベント情報

『The Covers スプリングフェス』

03/19（木）東京・NHK ホール

MC：リリー・フランキー、上白石萌歌

ゲスト：BARBEE BOYS 4PEACE

ROOTS66

【GREAT SINGERS】

宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯/特撮）、中川 敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、斉藤和義、早見優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）

【ULTRA BAND】

友森昭一（Gu）、福島忍（勝手にしやがれ/Tb)、田中邦和（Sembello/Sax）、阿部耕作（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO・THE PRIMALS/Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION/Key）、田中和（勝手にしやがれ/Tp)、木暮晋也（HICKSVILLE/Gu）、tatsu（レピッシュ/Ba）

※追加ゲストは、決まり次第番組公式サイトなどでお知らせ

■番組情報

NHK BS8K『The Covers スプリングフェス』

03/19（木）19:30～20:30 ※生放送

■関連リンク

イベント応募リンク

https://event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=3684

『The Covers』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/an/thecovers/