2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで、『ルタオパトス』にて『ショコラベリーパフェ』が期間限定で販売されています。

画像：株式会社ケイシイシイ

『ショコラベリーパフェ』は、奥深い味わいのショコラと、甘酸っぱいベリーのパフェ。

ビターでコク深いグラスショコラベネズエラに、さわやかな味わいのグラス苺&フランボワーズを添えて、ショコラの深みが引き立てられています。さらに、『ルタオ』の人気チョコレート『ロイヤルモンターニュ』でコーティングされたフィアンティーヌをしのばせているので、ダージリンの紅茶の上品な香りも楽しめるパフェです。

【商品詳細】

ショコラベリーパフェ

価格：1,705円

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

画像：株式会社ケイシイシイ

ほかにも、人気の体験型スイーツの季節限定フレーバー『ふわとろフロマージュスフレ～ キャラメルナッティショコラ～』など、バレンタインを彩るスイーツも登場しています！

『ふわとろフロマージュスフレ～ キャラメルナッティショコラ～』は、ふわふわで口どけの良いフロマージュスフレに、特製キャラメルシャンティを重ね、ほろ苦いカラメルソース、チョコレート、キャンディングアーモンドをトッピング。香ばしい風味と奥深い味わいを楽しむことができますよ。

【商品詳細】

ふわとろフロマージュスフレ～ キャラメルナッティショコラ～

価格：1,760円

販売期間：2025年12月1日（月）～2月28日（土）

詳細情報

ルタオパトス

住所：北海道小樽市堺町5-22

電話番号：0120-31-4521（9:00～18:00）

※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります。

営業時間：SHOP 9:00～18:00、CAFE 10:00～18:00（L.O. 17:30）

定休日：なし

※来店当日の予約はできません。

※土日祝日の予約はできません。

北海道Likers編集部のひとこと

昨年も大人気だった『ショコラベリーパフェ』が今年も期間限定で登場！ ショコラとベリーの組み合わせは言わずもがなですよね♡

この時期だけの味わいをお見逃しなく！

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。