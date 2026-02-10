結婚発表の神木隆之介「感謝の気持ちでいっぱい」コメント発表【全文】
俳優の神木隆之介（32）が10日、結婚を発表。所属事務所を通して「感謝の気持ちでいっぱい」とのコメントを出した。
サイトでは「ご報告 平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と発表。続けて「なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と呼び掛けている。
神木もコメントを発表。「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます」とつづった。
続けて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と結んだ。
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。2005年、映画『妖怪大戦争』で主演を務め、『第29回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。NHK連続テレビ小説『らんまん』（23年）、映画『るろうに剣心』シリーズなど様々な作品に出演。 声優としても活躍しており、アニメ映画『千と千尋の神隠し』（01年）、『君の名は。』（16年）などの話題作に出た。23年11月公開の「ゴジラ-1.0」では敷島浩一役で主演を務めた。
■コメント全文
お世話になっている皆さまへ
いつも応援いただきありがとうございます。
私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。
これまで長らく応援して頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。
2026年2月10日
神木隆之介
