TSMC¡¢7Ãû±ßÅê»ñ¤ò¾µÇ§¡¡·§ËÜ¤Ç½é¤Î¼èÄùÌò²ñ½ªÎ»
¡¡È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Ï10Æü¡¢·§ËÜ¸©¤Ç³«¤¤¤¿¼èÄùÌò²ñ¤ÇÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¤¿¤áÁ´¼Ò¤Ç449²¯6200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû9800²¯±ß¡Ë¤ÎÍ½»»¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ç¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤ä¹©¾ì·úÀß¤ò´Þ¤à¡£È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤äµ»½Ñ³«È¯¤Î·×²è¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅê»ñ³Û¤ò·è¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£TSMC¤Ïº£Ç¯520²¯¡Á560²¯¥É¥ë¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¸«¹þ¤à¤È1·î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¾µÇ§¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2·î10ÆüÈ¯É½¤Î1·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù36.8¡óÁý¤¨¡¢4012²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó1Ãû9800²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Çä¾å¹â¤È½ãÍø±×¤¬¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯12·î´ü¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¼èÄùÌò²ñ¤Ï9¡¢10Æü¤Ë·§ËÜ¸©¤Ç³«ºÅ¡£TSMC¤Ï5Æü¡¢·úÀßÃæ¤Î·§ËÜÂè2¹©¾ì¤Ç²óÏ©ÀþÉý3¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡ËÁêÅö¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£