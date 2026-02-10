ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグルに初出場している藤木豪心（２８）（イマトク）が、アスリートとテレビ局社員の「二刀流」とＳＮＳで話題になっている。

１０日に行われた男子モーグル予選に出場した藤木は、神戸のテレビ局「サンテレビ」の社員だ。サンテレビのホームページによると、２０２３年に入社し、阪神タイガースの試合をはじめ、スポーツ中継などのディレクターを担当してきた。昨年１０月から休職し、競技に専念。五輪への出場権をつかんだという。

藤木の妹の藤木日菜（２４）（武庫川女子大院）も初出場で、兄妹そろって同じ日に行われたモーグルの予選に出場した。兄妹はスキー場のない大阪府阪南市出身で、父・巌さん（５９）がスキー場まで車で送るなど献身的な支えで大舞台をつかんだという。

ＳＮＳでは、テレビ局社員との「二刀流」に、「サンテレビの藤木選手はそら応援しなあかんやろ。タイガース党担当してるんやて！」「藤木選手、モーグル選手とサンテレビの阪神中継ディレクターの二刀流ってすごいな！」という称賛の声が相次いだ。

モーグルは、コブが連続した急斜面を滑り、２か所のジャンプ台でアクロバティックなエアを行う競技で、ターンとエアの点数とタイムによる得点を加えた合計で順位を決める。男女各３０人が出場し、１回目の予選上位１０人は決勝に進み、残りの選手で予選の２回目を行い、全部で２０人が決勝に進む。

藤木はこの日の予選で１４位となり、１２日に行われるモーグル予選２回目で決勝をかけた戦いに挑む。