2月8日に投開票された衆院選に関して、テレビ各局が白熱した模様を伝えた。多くのタレントが選挙特番に出演したが、コメンテーターとして活躍する「人気元女性アイドル」の不在が指摘されている。

自民党の高市早苗首相の今後の命運を大きく左右する選挙とあって、テレビ各局は20時から選挙特番を生放送した。

「日本テレビは『zero選挙2026』で嵐の櫻井翔さん、TBSは『選挙の日2026』で爆笑問題の太田光さんを起用しました。一方、フジテレビは宮根誠司さんと宮司愛海アナウンサーがメインで、ゲストとしてバラエティ番組のイメージの強い神田愛花さんらが出演したのです」（スポーツ紙記者）

太田や櫻井など豪華なタレントが並んだ選挙特番は幕を閉じたが、Xでは、

《そう言えば山崎怜奈何処かの選挙特番に出てる？》

《選挙特番に山崎怜奈は出てないんだな》

《フジもとうとう選挙特番に山崎怜奈を使わなくなったか》

など、元「乃木坂46」山崎怜奈の “不在” を指摘する声があがっている。

山崎は、2020年に慶応義塾大学を卒業して以降、情報番組や報道番組への出演が増えたが、近年は選挙特番で注目を集めていた。

「2024年7月の東京都知事選挙の特番『Mr.サンデー“七夕決戦”都知事選SP』（フジテレビ系）で、元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏とのやりとりが注目を集め、『Mr.サンデー』や『サンデー・ジャポン』（TBS系）などに呼ばれる機会が増えました。

2025年7月の参院選でも、選挙特番『選挙ONE』（東海テレビ）に出演していたのですが、今回の衆院選では、地上波の選挙特番に出ていなかったため、気になった人もいたのでしょう」（芸能記者）

これまで、選挙特番でさまざまな政治家にインタビューすることも多かった山崎。過去に、高市首相と直接やりとりしたこともあったという。

「高市氏が自民党総裁候補だった2024年9月、ABEMAの報道番組『ABEMA Prime（アベプラ）』に出た際、山崎さんも出演していたのです。山崎さんは選択的夫婦別姓に関して高市氏に質問し、鋭く切り込む姿勢を評価する向きもありました。

しかし、高市氏が説明している途中で口をはさんだり、表情が硬く見えるとして、SNSで物議を醸してしまったのです。今回の衆院選で、山崎さんが “因縁” とも言える高市氏と再び対話するのか注目されましたが、実現しなかったようです」（同）

今後、山崎が高市首相に切り込む姿は見られるか。