¡¡º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ç½Ûê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¶¶Ç·½õ¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï·ðÌó²È¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥Á¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¶¶Ç·½õ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¼Ç´å¤È»°ÅÄ´²»Ò¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÉã¤¿¤Á¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÉáÄÌ¼Ö¡£¤´ÈÓ¤âÉã¤¿¤Á¤ÏÎÉ¤¤¥â¥Î¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÉáÄÌ¡£Æ±À¤Âå¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÈÃÏÊý¸ø±é¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î»Ò¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á£³·»Äï¤À¤±ÉáÄÌ¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êì¤Ë¡Ø¹¬¤»¤Î¤Î¤ê¤·¤í¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¥±¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥±¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¶Ç·½õ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÁÄÉã¡Ê¼·ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¡Ë¤¬¡ØÌò¼Ô¤¬¶â´ªÄê¤·¤Á¤ã¤¢¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·Ý¤¬¹Ó¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡