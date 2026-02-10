今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された帰宅したママが目撃したパパと猫ちゃんのコンビプレー。猫ちゃんはパパとペアを組んで、とあることをしていたのだとか…。その行動とは…。投稿はXにて、20.7万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：帰宅したら、『旦那と猫』が……微笑ましすぎる『コンビプレーの様子』】

帰宅したら旦那と猫が…

今回、Xに投稿したのは「我が家のネッコ様たち」さん。登場したのは、猫のフクちゃんです。

事の発端は、ママさんが帰宅したときに起きた出来事。帰ってきたママさんは、お家の中であるものを目にしたのだとか。その目にしたものとは…パパとフクちゃんがペアを組んで、フィギュアスケートショーをするというもの。

フクちゃんを高々と持ち上げていたパパさん。持ち上げられていたフクちゃんは暴れもせず、大人しくしていたそうです。これはなかなか芸術点が高そうですね。

パパとフクちゃんのコンビプレーにX民も爆笑

パパとペアフィギュアスケートショーを披露していた、フクちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「フク君も案外乗り気なご様子」「凄く楽しそうな家庭で羨ましいです」「難しい技です。脚もしっかり伸び切りAランクです」「ブラボー」「素晴らしいコンビネーション」などの声が多く寄せられていました。どうやら、パパとフクちゃんのコンビプレーはママだけでなく多くの方に笑顔を届けたようですね。

Xアカウント「我が家のネッコ様たち」では、猫のフクちゃん、花ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの日常生活は癒しが満載です。

写真・動画提供：Xアカウント「我が家のネッコ様たち」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。