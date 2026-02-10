猫が飼い主から離れて寝ようとする理由5つ

猫は意図的に飼い主から離れようとしているというよりは、快適な寝場所を選ぶ中で、結果的に飼い主と離れてしまうことがあるのです。

細かく見ていくとたくさんありますが、ここでは主な理由を5つ紹介します。

1.快適な温度を求めている

猫の体温は、平熱でも38～39度ほどで人間よりも高めです。そのため、人間が心地よいと感じる温度でも、猫には暑く感じることもあります。特に暖かい寝室や布団の中などでは、飼い主の体温が熱源となり、猫からすると暑苦しく感じてしまうことも。

同じ室温でも、季節によっては体感温度も異なりますし、猫の被毛の厚さや個体差によって感じ方が異なります。

猫にとっては単に「もうちょっと快適な温度の所に行きたい」という本能的な欲求から、かけ布団の上や寝室の端など、飼い主から遠い場所に移動してしまいます。これは適温の寝場所を探しているのです。

2.静かな環境で眠りたい

猫は聴覚が敏感で、目を閉じて寝ているときも、人間が気づかないような小さな音にも警戒します。それゆえに、人が寝静まる夜には、ささいな音でも気になることがあるのです。

たとえば、昼間は気にならない台所の冷蔵庫の自動製氷機は、深夜ほど大きな音に聞こえ、突然ガラガラと鳴ることでびっくりしてしまうこともあります。季節によっては、外から聞こえる野良猫同士のケンカの声も猫には気になるでしょう。

すると猫は、音を確かめに行ったついでに、離れた場所で寝てしまうこともあります。一緒に寝ない原因が、寝室や飼い主にだけあるとも限らないのです。

3.安全な場所を選んでいる

野生の本能が残る猫にとって、排泄中や食事中と同様に、睡眠中は最も無防備な状態です。そのため、飼い猫であっても警戒心の残る猫は、何かあったときにすぐに逃げられる場所を無意識に選んでいます。特に保護猫などの外で暮らしていた経験のある猫は、この傾向が強く見られます。

飼い主としては、布団の中で抱っこして寝たいという希望がありますが、猫から見ると「抱っこされたら、いざというとき逃げにくい」ですし、猫の心理としても「ここが安全だとわかっているけど、寝るときは抱っこで拘束されないほうがいい」という警戒心が働いているのです。

4.気分や体調で距離を調整

いろいろな理由があっても、やはり猫も人間と同じように、日によって気分や体調が変わります。疲れているとき、体調が優れないとき、何かストレスを感じているときは、ひとりになりたいという気持ちが強くなります。

たとえば、突然の来客があった日や動物病院に行った日などは、警戒心が高まり、人と距離を取りたがることもあります。「ひとりで過ごしたい」「そっとしておいてほしい」という心理状態のとき、猫は飼い主からあえて離れた場所で休みます。人間でもひとりの時間が欲しい時もありますよね。

ただし、もし翌朝も食欲不振や元気がなさそうな様子が見られるときには、病院の受診も検討してください。

5.成長や加齢による変化

子猫の頃は体温調節が未熟なので、母猫や兄弟とぴったり寄り添って眠ることで温かさや安心感を得ています。寝る寸前まで走り回っていても、眠たくなると飼い主を母猫代わりにして、くっついて眠ろうとする子猫も少なくありません。

しかし成猫になれば、体温調節のような身体的な機能も安定し、精神的にも「ひとりでも大丈夫」という自信が持てるようになります。そのため、自然と離れて寝るようになるのです。

さらに高齢猫になり、関節痛などの持病により特定の姿勢でしか眠れなくなると自分だけのスペースで、楽な姿勢で眠りたいと離れていくこともあります。

愛猫と一緒に寝るために意識したいポイント

猫と一緒に寝るために一番大切なことは、何よりも猫のペースを守ること。無理強いは禁物で、猫が自然に「ここで寝ようかな」と思える環境を整えることが大切です。

そもそも猫が人間の就寝時間に熟睡することの方が珍しいため、就寝前の工夫が効果的です。軽く遊んで適度に疲れさせておくと、就寝する際にリラックス状態になり、飼い主のそばでも休みやすくなるでしょう。ただし、遊びすぎると気持ちが高ぶって興奮してしまうので、注意が必要です。

また、猫は自分で寝る場所を決めたいので、無理に抱っこしてベッドに連れてきても、ポンと逃げてしまう可能性があります。ベッドや布団の端に猫用のスペースを作って誘導する方が効果的です。ブランケットを置いたり、猫が落ち着けるスペースを作ったりすることで、ゴロゴロしているうちに一緒に寝る習慣が作れるでしょう。

まとめ

猫が飼い主から離れて寝ようとするのは、猫が自分で選んでいることなので、無理やり一緒に寝ようとするのはなかなか難しいかもしれません。

猫の年齢的な問題もありますが、たとえ離れていても飼い主の寝る時間に一緒に寝ているのであれば、猫のスペースを布団の上に作ることで少しずつ一緒に寝ることも可能です。

ただ、子猫や若い猫は夜中から明け方にかけて、家の中をウロウロしながら遊んでいることもあります。これは猫の本能なので、いきなり変えることはできませんが、寝る前に遊ばせたり、夜ごはんの時間を前後させたりすることで、次第に夜間に寝るサイクルが身についていきます。

たとえ、猫が離れて寝ていても必ずしも信頼関係がないわけではありません。愛猫の本能や心理を理解して、自然な形で一緒に眠る機会を増やしていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)