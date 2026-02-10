見た目も味も200点♡【ミスド】の「新作チョコドーナツ」

【ミスタードーナツ】で絶賛販売中の「新作チョコドーナツ」は、プレミアムチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボ商品。バレンタインシーズンにぴったりな贅沢なチョコレートの味わいと、ご褒美感が両方楽しめます。見た目にも味にもこだわりを感じる仕上がりは、ドーナツであることを忘れてしまいそうなクオリティ。今回は、気になるミスドの新作ドーナツを紹介します。

ビジュアル華やかな贅沢ドーナツ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「見た目も味も200点」とコメントするのは、表面のトッピングが華やかな「トリュフショコラドーナツ プラリネ」。トリュフショコラから着想を得たというドーナツ生地は「なめらかな食感」（公式サイトより）が特長なんだそう。生地の上にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ねてあり、食材の組み合わせだけでもリッチな仕上がりなことが伝わってきます。

デニッシュとパイの良いとこ取り

「ドゥショコラパイ」は、今回のゴディバコレクションの中で唯一パイ生地を使っている商品です。パイの中には2種類のショコラクリームが入っており、ビターなパイ生地と合わせて食べることで、レポーターHaruさんいわく「チョコの甘さよりもビターな印象が強く大人の味わい」を楽しめるようです。

濃厚なチョコレートの風味を楽しむ一品

「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ねたトリュフショコラドーナツ生地をチョコレートコーティングした、上から下までチョコレートづくしな一品。トッピングにはフレークチョコとココアパウダーを使っており、フレークチョコの食感が良いアクセントになりそうです。

シンプルさに隠れた贅沢な味わい

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」で使われている生ショコラフレンチ生地の基になっているのは、定番商品の「フレンチクルーラー」。そのため、フレンチクルーラーのしっとりやわらかな食感を活かしつつ、チョコレートの風味が映える生地を味わえそう。生地の間にはキャラメルクリームとプラリネホイップがサンドされており、シンプルな見た目ながらも華やかさのある一品です。

【ミスタードーナツ】とゴディバの共同開発で生まれた「新作チョコドーナツ」は、見た目にも味にも贅沢感があり、いつものドーナツとは少し違ったスイーツ感を味わえそう。販売期間は2月中旬までのため、終売前にぜひ味わってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる