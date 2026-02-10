ティッシュを取りたい飼い主さんと、攻撃してまでも断固として阻止する猫さん。ふたりの間ではおなじみのスキンシップとなっている攻防に、爆笑する視聴者さんが続出しました。

反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点では70万回再生を突破し、「中ボス感すごいww」「目がw獲物を捕らえた時の目だw」といったコメントが寄せられています。

【動画：ティッシュを取らせてくれない猫に『チョップ』してみた結果…爆笑必至のバトル】

すずまろくんVS飼い主さん

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、凶暴な猫さんと飼い主さんによるティッシュ争奪戦の様子。ティッシュ箱を潰しているのは、ロシアンブルーの「すずまろ」くん。飼い主さんに対してちょっぴり(?)厳しめなツンデレ猫さんです。

香箱座りとなり、目を閉じて寛ぐすずまろくんから、ティッシュを取りたい飼い主さん。左前足付近から見えるティッシュを指先で挟み、怒らせないようにそーっと引き抜こうとしますが…。

鋭すぎる眼光と表情の変化

すずまろくんが許してくれるはずもなく、目を開くと勢い良く噛みつこうとしてきたのだとか。飼い主さんは急いで手を引っ込めたものの、同じやりとりを何度か繰り返すことになったのだといいます。

睨みつけるような鋭い目つきで飼い主さんに応戦していたすずまろくんですが、何かに気を取られたのでしょうか。ふと素の表情を見せたそう。すぐに元に戻ってしまったようですが、目を丸くした表情はなんとも可愛らしく、ムスッとした怖すぎる表情とのギャップが凄すぎます。

チョップをしてみたら…

一向に取れそうにない状況を打破するためか、ここで飼い主さんはすずまろくんに優しめの『チョップ』をすることに。なぜか目を閉じたまま静かにチョップを受け入れているすずまろくんの姿に、笑いがこみ上げてきますが…。ついにお得意の猫パンチが炸裂です！

噛みつき攻撃に筋肉質な腕から放たれるパンチまで加わり、より攻略が難しくなってしまったそう。その結果、痛いと悲鳴を上げる飼い主さんは「ごめんなさい」と降伏宣言。予想通りというべきか、すずまろくんが勝利したのでした。

投稿には「目、めっちゃ怖えぇ」「ムスッとしたお顔が怖いけどかわいいww」「番犬のオモチャみたい！笑」「極道顔だwティッシュ箱すきなのね」「チョップしてからのしばらくの硬直が可愛すぎ(笑)」「最後のごめんなさいに吹きましたw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、すずまろくんとご家族の日常の様子が投稿されています。戦闘能力が高めなすずまろくんの姿や、数々のティッシュ争奪戦の様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。