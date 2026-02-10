モデルのマギーが9日、自身のインスタグラムを更新。滞在中のドバイのプールでたたずむ姿を公開し、研ぎ澄まされたスタイルが反響を呼んでいる。



【写真】時間の流れが違う 優雅なセレブのリラックスタイム すべてがゴージャス

「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので 友達みんなでPOOOOOL」と投稿したマギー。日差しを避けるように左手をおでこの上にかざし、サングラスをかけた水着姿で休日を満喫する様子をアップした。



続けて「この水着、盛れるしかわいいしおすすめだよ」とつづったピンクのビキニは胸の前で丸く曲線を描く大胆なデザイン。プールサイドでリラックスする姿からは鍛え抜かれた腹筋が目に飛び込んでくる。



水に浮かぶように配置されたベッドの眼下には街並み。絶景をながめながらドリンクを飲む姿にセレブ感が漂う。1月末にモナコから撮影のため、ドバイへ移動したことを明かしていたマギー。28日にはソファでくつろぐ姿もアップしている。



フォロワーからは割れた腹筋に「鍛えているだけありますね」と神スタイルに称賛の声。「ドバイの景色のプール最高」「心身ともにセレブ」「美しくカッコいい」「セレブ感めちゃくちゃ出てる」とのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）