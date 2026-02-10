◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝２月１０日、同競馬場

ルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が、ダートコースで追い切りを行った。レッドシーターフハンデに出走するシュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）の後ろから進め、５ハロンから。スムーズに脚を伸ばして併入で終えた。

昨年のチャンピオンズＣ（１５着）以来の実戦となる。海外遠征は昨年５月のケンタッキーダービー（１２着）以来で、現地の環境に対応して順調に調整を進めている。鈴来助手は「健康状態は整っています。到着後はピリピリしたところありましたけど、今は落ち着きあります。アメリカに行ったときも順応力が高く、すぐになじみました。今回もそこまで苦労したところはありません。国内であらかた仕上げてきていますので、疲れを残さないように併せ馬を消化しました。動きが良く、思い通りにできたと思います」と話すなど納得の追い切りとなったようだ。

枠順について、同助手は「枠順が決まってから先生とジョッキーと相談してになりますが、決められた枠順で頑張ってほしいです」とコメント。全兄で同じ堀厩舎のカフェファラオが２３年サウジカップで３着と好走しており、同助手は「お兄さんも頑張っていましたし、（舞台）適性はあると思います。無事追い切りを終えましたし、これからレースに向けてちょうど良くなると思います。万全の状態で向かえると思います」と期待した。