平昌五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで金メダルを獲得した菊池彩花さんが１０日に自身のインスタグラムを更新した。

「フジテレビ サン！シャインに出演しました〜」と、出演番組を報告。「スピードスケート女子１０００ｍで銅メダルを獲得した高木美帆選手についてお話しさせて頂きました。メダルセレモニー直後のインタビューでは すでに次のレースに向けて準備をする眼差しでしたね。Ｇｏ！！Ｍｉｈｏ！！！Ｇｏ！！Ｔｅａｍ Ｊａｐａｎ！！！」と続け、淡い緑色のトップスに、クリーム色のパンツ姿の衣装姿をアップした。

ネットでは「菊池彩花さん可愛すぎる 同性として羨ましい！！」「高木美帆選手を菊池彩花さんが解説するなんて…なんて胸熱！」「アスリートの表情が印象的だったけどとても美人になられてビックリ」「引退した選手とかが解説に出てて久々に見れるのって良いね」「相変わらず美人だ」「幸福感が上がった」など反響が寄せられた。

菊池さんは女子中長距離の中心選手として長く活躍し、２０１４年ソチ五輪に初出場。全日本選手権は総合で２度優勝。１５年世界距離別選手権では団体追い抜きで日本女子初となる金メダルを獲得。１６年８月に右脚の腱（けん）の断裂で１シーズンを棒に振る大けがを負ったが復活。平昌五輪で、団体追い抜きでは準決勝に出場した。１８年４月に引退を表明。現在はコーチや解説者として活躍している。

プライベートでは１８年１０月２３日に長島圭一郎氏と結婚。１９年１２月に第１子長男、２３年１２月に第２子次男の出産を公表した。