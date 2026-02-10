手越祐也が率いるバンド・T.N.Tが初アルバムリリース＆新ツアー開催を発表
手越祐也（ボーカル）、Furutatsu（ベース）、kyohey（ドラム）、Ryu.（ギター）の4名によるロックバンドT.N.Tが、3月25日に初のフルアルバム『DETONATION』をリリースすることを発表。さらに、アルバムを引っ提げた全国ツアーを4月3日の宮城公演より開催することも発表した。
【写真】充実感あふれる笑顔！手越祐也にバックハグする及川光博
1月11日の東京・日本青年館ホール公演を皮切りに、初の全国5都市6公演を巡るワンマンツアー『T.N.T 1st LIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”』を開催してきたT.N.T。同ツアーを、きょう10日の大阪・心斎橋BIGCAT公演で締めくくり、ライブ中にメンバーよりアルバム発売とツアー開催が発表された。
アルバムには、今回のツアーで披露された新曲はもちろん、アルバムのために書き下ろされた未発表曲も多数収録される。ツアーは、今回の初ツアーからわずか3ヶ月後という短期間でありながらも規模を拡大し、単独公演としては初となる北海道を含めた全国6箇所を巡る。
【写真】充実感あふれる笑顔！手越祐也にバックハグする及川光博
1月11日の東京・日本青年館ホール公演を皮切りに、初の全国5都市6公演を巡るワンマンツアー『T.N.T 1st LIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”』を開催してきたT.N.T。同ツアーを、きょう10日の大阪・心斎橋BIGCAT公演で締めくくり、ライブ中にメンバーよりアルバム発売とツアー開催が発表された。
アルバムには、今回のツアーで披露された新曲はもちろん、アルバムのために書き下ろされた未発表曲も多数収録される。ツアーは、今回の初ツアーからわずか3ヶ月後という短期間でありながらも規模を拡大し、単独公演としては初となる北海道を含めた全国6箇所を巡る。