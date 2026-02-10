冷凍食品やおにぎりなど、従来のものよりボリュームたっぷりな商品が広がりを見せています。スーパーなどでは1つの商品に、主食や主菜がたっぷり入った「一食完結型商品」が人気となっています。

■急成長「ワンプレート冷食」多様化

記者

「冷凍食品が奥までずらっと並んでいます。種類が豊富ですね」

お手軽さも魅力の1つ。種類がどんどん増え、人気が広がり続けている冷凍食品。その中でも今、急成長しているのが、主菜と副菜が一緒になった「ワンプレート冷食」です。

東急ストア グロサリー部バイヤー 藤野広汰さん

「こちらのコーナーは全部ワンプレート冷凍食品。2024年度に比べて2025年度はこのコーナー展開をしている店舗の数が約4倍に拡大しています」

新商品も続々出て、売り場も拡大。

例えば、今月から発売されたワンプレート冷食の新商品は、さぬきうどんに大きなかき揚げや、ちくわ天などがセットになりボリューム満点。

他メーカーからもナンとカレーをセットにしたワンプレート冷食が来月発売予定となるなど、次々開発されています。

調査会社の調べによると、ワンプレート冷食の市場規模は去年158億円を突破。2020年と比べて6倍以上に急成長しているといいます。

東急ストア グロサリー部バイヤー 藤野広汰さん

「食品全般が値上げしている中でご飯もおかずも入って、そこで一食完結してしまう。高齢の方からも支持をいただいております」

■コスパのよさ…大きなおにぎり

1つの商品でボリュームもあり満足できる。物価高の今、ついで買いいらずの“一食完結型”が広がりを見せています。

コンビニでは、おにぎりに変化が。出勤前のお客さんが買っていたのは「大きなおにぎり」です。

中身も具材たっぷりで、食べ応えバツグン。最大の特徴は、名前のとおりその大きさで、普通のおにぎりと断面を比べると一目瞭然。そしてはかりで調べてみたところ、重さは1.6倍ほどありました。

コスパのよさも魅力の1つ。

大きなおにぎり購入 お客さん（50代）

「逆に小さいおにぎり2個の方が高くなる。1個で腹持ちする便利なところ」

ローソン商品本部 内田恵美さん

「物価高騰の中で、年々大きなおにぎりの需要が高まっている。2個買うと高くなるけど1個だと物足りない方も利用」

おにぎり協会は、こうした1個で食事が完結するおにぎりが今年定番化すると予測しています。

■重さ1.7倍肉まん 朝食代わりに1個で満足

そして、寒い時期こそおいしい“あの商品”も。レジ横で存在感を放つのは、大きな肉まんです。

その重量は、普通の肉まんと比べ、1.7倍！ ごろっとした食感を楽しめるよう中のひき肉も特別製で、ふわふわとした生地の柔らかさにもこだわったといいます。

今や全中華まんの売り上げの半分以上を占める人気ぶりだということです。

山崎製パン デイリーヤマザキ事業統括本部 板垣隆さん

「100個近く平日で売るような店も中にはあります。お米等が値上がりしている中で、最近は朝食代わりに1個買って満足といった声をいただいています」

これ1つで食事が完結する“一食完結型グルメ”。物価高が長引く中、ますます広がるかもしれません。