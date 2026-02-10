EXITりんたろー。“可愛い”と思ったマネージャーの行動を明かす「また寝たのよ」

2月10日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にて、EXIT・りんたろー。が、若手マネージャーとのエピソードを明かした。

この日のトークテーマ“最近カワイイなと思ったこと”について、りんたろー。は、ロケ終わりに番組の送迎車に乗って、若い女性のマネージャーと帰宅していたと切り出した。

続けて、「僕の家まで送り届けてくれるっていう車だったんですけど、マネージャー寝てて」「僕の家をバッて過ぎちゃったんですよ。降り場を」「俺、保育園の迎えを（妻に）申し出てたのよ。家に帰ってすぐ行けば間に合うから行くって言ってたんだけど、そのロスが出ちゃったからもう間に合わなくなっちゃったのよ」と説明。

そして、番組の車でそのまま保育園に子どもを迎えに行こうと思い、そのことを運転手に伝えてもらうためにマネージャーを起こしたとしつつ、「『ごめんね、これ保育園に寄っちゃダメかな？』みたいな『ちょっと、寄れたら寄りたいんだけど』って言ったら、（マネージャーが）『え！お子さんに会えるんですか？可愛い！』みたいな。『え〜嬉しいです！』って言って」トーク。

さらに、「『久しぶりに会えます！』って言って、また寝たのよ。こいつ可愛い！(って思った)」と笑いながら語っていた。