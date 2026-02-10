1ÀéËü±ß¶¯Åðµ¿¤¤¡¢21ºÐÃËÂáÊá¡¡ÀÅ²¬¡¦Ä¹Àô¡¢ÂáÊá¤Ï6¿ÍÌÜ
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î½»Âð·óÅ¹ÊÞ¤Ç¸½¶âÌó1ÀéËü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï10Æü¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢Ìµ¿¦ÀîÂô½½»°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤¤¤º¤ì¤â17ºÐ¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤ÈÃË¡Ê19¡Ë¤¬Æ±¤¸ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6¿ÍÌÜ¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀîÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Â¹ÔÌò¤é¤ò¼Ö¤Ç±¿¤Ö±¿Å¾¼êÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â¾¤Ë¤â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯12·î22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ä¹ÀôÄ®Ç¼ÊÆÎ¤¤Î½»Âð·óÅ¹ÊÞ¤Ë¿¯Æþ¡£½»¿Í¤Î80ÂåÉ×ÉØ¤ò¶ÛÇû¤·¤ÆÉ×¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£