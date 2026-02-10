「小1の壁」どう乗り切る？ 不安を抱える子どもが前向きになる声かけとは？ 小学校入学前に読んでおきたい1冊【書評】
先輩ママからよく耳にしていた「小1の壁」。子どもが年長になると、親同士の何気ない会話の中でも、この言葉を聞く機会がぐっと増えてきました。朝の生活リズム、下校時間の早さ、宿題、人間関係……。気になることは次々と思い浮かぶけれど、何がどれほど大変なのかは、はっきりとは見えてこない。ただ「大変らしい」「覚悟したほうがいいらしい」という空気だけが積み重なり、「とにかく不安」でした。
■「小1の壁」の正体が見えると、不安は整理できる
本書では、入学前に準備しておきたいことから、小1の学校生活、学習や人間関係、さらには親の働き方にいたるまで、「知っておきたいこと」「やっておきたいこと」が整理されています。現役の小学校教師が監修を務め、最新の小学校事情が反映されているという点も心強い！
特に印象に残ったのが、「1年生になる準備をしよう」のパートです。園生活からガラッと変わる小学生の生活。本当に大丈夫なのだろうか……と不安はあるのに、具体的に何を、どこまで準備すればいいのかが分からずにいました。
その中で紹介されているのが、
・どんな身支度が自分でできるとよいのか
・座って話を聞く習慣づくり
・気持ちと行動を切り替えるための声かけや関わり方
など、小1に必要な力が具体的に書かれています。
「これならできそう」「これはぜひやってみたい」と思える内容ばかりで、入学前の準備が現実的にイメージできるようになりました。
そして、「こんなことも大事なのか！」とハッとしたのが、登下校時の“もしも”を想定したシミュレーションです。もし道を聞かれたら？ トイレに行きたくなったら？ 大人なら判断できることでも、子どもにとっては難しい場面はたくさんあります。
だからこそ、もしもの時に困らないように、入学前から親子で話し合い、シミュレーションしておくことが大切なのだと気づかされました。
■小1の壁は、声かけひとつで低くできる
「準備の大切さ」を知ったことで、実際に子どもとのコミュニケーションにも取り入れてみました。まずひとつは、子どもが小学校に不安を口にした時の声かけです。うちの子は、初めての環境に不安を感じやすいタイプで、「小学生になりたくない」と言うことが増えていました。
そこで、「ワクワクが高まる声かけ」として紹介されていた、私自身の小学校時代の話をしてみることに。友だちと遊んだ思い出や、小学校の行事のことなど楽しかった話をすると、「僕もママみたいに〇〇する！」と、これまでになかった前向きな言葉が返ってきて驚きました。小学校を“よく分からない場所”から、“少し想像できる場所”に変えられたのかもしれません。
もうひとつ試してみたのが、勉強をサポートする時の声かけです。これまでは「早くして！」「時間ないよ！」とつい急かしてしまい、親子でイライラすることもありました。本書で紹介されていた「何時からやる？」「どれからやる？」という声かけに変えてみると、驚くほどスムーズに取りかかれる日が増えました。
こちらの言葉ひとつで、子どもの気持ちも、家庭の空気も変わる。小1の壁は、親の関わり方次第で低くできるのだと実感した出来事でした。
■「不安で立ち止まっていた気持ち」に、変化をくれた1冊
「とにかく不安」だった小学校入学が、「少しずつ準備できそう」に変わった。それだけでも、この本に出会えてよかったと思えました。「小1の壁」を前に立ち止まっているママやパパに、ぜひ手に取ってほしい1冊です。
文＝ネゴト / いなり