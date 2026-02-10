「日本イチ一緒に飲みたい美女」として、情報番組『町中華で飲ろうぜ』など、美しいルックスながら豪快な食べっぷりと飲みっぷりを披露し、人気を集めたタレントの高田秋さん。妊娠・出産で2年の飲みキャラ封印も、授乳が終わった今、あの豪快な姿が再び見られるのかと、期待が高まっています。

【写真】「ほろ酔いの姿がかわいい」ジョッキ片手に豪快にビールを楽しむ高田さん ほか（4枚目/全15枚）

25歳でビールにハマって“飲みキャラ”へ

── 高田秋さんといえば、『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）でおいしそうに食べて飲む姿がとても人気でしたが、お酒はもともとお好きなんですか？

高田さん：はい。お酒はずっと大好きです。25歳くらいかな？ビールのおいしさに急に目覚めて、それからハマってしまって。お仕事でも飲むようになってから、お酒がもっと好きになりました。

「町中華姉さん」として親しまれた高田秋さんの相棒は「ビールとレモンサワー」と決まっていました

とにかくいつも片手にお酒があって、妊娠前まで飲んでいました。どの番組に行ってもお酒が用意してあったくらい、まるで相方ような存在で。「高田秋といえば 飲みキャラ」で通っていましたね。番組ではたまに紹興酒をいただいたりしましたが、ビールとレモンサワーが特に好きです。もちろんお酒全般大好きなんですけど。

── 町中華はプライベートでも足を運ばれるそうですね。好きなメニューは？

高田さん：はい、町中華もすごく好きで、番組を卒業してからのほうがプライベートでもっと行くようになったかも。日に日に中華への恋しさが募っていって、妊娠中でお酒が飲めないときも何度も行ったし、今でも通っています。

好きなメニューは、チャーシュー、きくらげ卵炒めです。もちろん、ラーメンとチャーハンは大前提（笑）。あと、砂肝炒めがある町中華はめちゃくちゃツボですね。『中華で飲ろうぜ』では、ネギチャーシューときくらげ卵炒めが私の定番メニューでした。

唎酒師やワインソムリエなど資格も取得

── そこまでお好きとは、さすが呑んべえですね（笑）。唎酒師（ききさけし）の資格も取得されていますよね。

高田さん：はい。日本酒とワインの資格を取りました。日本酒は、唎酒師と日本酒品質鑑定士を取って、そのあとお酒全般にハマっちゃって。ワインソムリエとワイン品質鑑定士の資格も取ったんです。

唎酒師としての手腕も確か

資格の勉強は仕事と両立しながらだったので、大変ではあったんですけど、いろいろなお酒を試飲できたので（笑）、楽しかったです。日本酒の資格では、お酒の奥深さを知っていくのが本当に楽しくて、試験勉強も苦にならなかったですね。いっぽうで、ワインの資格は難しすぎて！すごく大変でした。

── ワインソムリエは難関資格ともいわれていて、合格率は半数にも満たないそうですね。

高田さん：はい。私の場合は、まわりのサポートがあってなんとか合格できた感じです。特に大変だったのは、フランスにあるワインの産地やぶどうの品種など、カタカナの長い名称を覚えなければいけなかったこと。と言っても、ワインの資格の勉強と称して試飲できるのは、やっぱり幸せでしたね。何種類ものワインを口に含んで、正しく製造された健康的なワインかどうか、見た目や匂い、味わいなどで判断したりするんです。

解禁後、最初に飲みたいのは「ビール！」

── お酒好きが高じての資格取得だったのですね。ご出産から半年ほど経ちましたが、飲酒の再開はいつごろに…？

高田さん：実は、妊娠中は、水を見ただけで気持ち悪くなるくらい、つわりがひどくて。あんなに大好きだったお酒を自然とやめられたんですよね。産後はとにかく子どもがあまりにもかわいくて、お酒を飲めない日もつらくは感じませんでした。

でも、もう出産して半年を過ぎたから、そろそろお酒が恋しくなってきましたね（笑）。ビールがおいしくなってくる季節のころには解禁できるかな…？またグビグビ飲めるときを楽しみにしています。

── お酒を解禁したら、まずは何を飲みたいですか？

高田さん：ビールです！「のど越し最高！」とか「やっぱり暑い日はビールだよね」と言いたいですね。今後『町中華で飲ろうぜ』に出演できたら、視聴者のみなさんに私の飲みっぷりをまた見てほしいです！

…

お酒と町中華が似合う「町中華姉さん」として活躍し、競馬にも造詣が深い高田さん。産後の初仕事も地方競馬の番組だったのだとか。最近、介護や終活のラジオ番組のMCも務めるようになり、30代の今も精力的に新たな学びに取り組んでいるそうです。

取材・文：高梨真紀 写真：高田 秋