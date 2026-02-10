巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）、フリーアナウンサーの大神いずみ（56）夫妻が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。大神は激やせで話題となった元木について「本当に今、方向性を見失っていて」と語った。

この日のテーマは「夫婦トラブル解消SP」。番組の冒頭でMCの明石家さんまが、20キロの激やせで話題となっている元木氏に「糖尿病の治療でやせたのか？」と聞くと「そうです」と答えた。

すると横に座る大神が「いかにもすごく努力したみたいですけど、治療ですからね」とバッサリ。元木氏は「努力したからこうなってんやろ。お前がせぇって言うてんのや」と反論した。

元木氏は巨人の一軍ヘッドコーチに就任した2020年9月16日に虫垂炎のため緊急入院した際の検査で糖尿病を指摘され、一念発起。投薬治療も開始して見事20キロの減量に成功した。

さんまが「雰囲気違う。カッコ良くなってるもんね！スマートな人がモテるっていうの分かるね。これ見ていると」と言うと「ありがとうございます」と笑顔で応えていた。

だが、大神は「この人、前まではインスタとかは、何であんなの上げるのか分かんない。あんなの絶対に俺はやらないって言っていた人が、最近もう凄くまめに上げるんですよ」と暴露。「カッコええって言われたからか？」と聞かれた元木氏は「イケオジって言われたんですよ。ちょっとうれしかったんです。ちょっと上げる回数増えましたね」と笑った。

さらに大神は「最初は野球とか、野球の仲間とかなんとか言っていたんですけど。最近ちょっとおかしいんですよ。なんかこう…ポーズ取っちゃって。今日は革ジャン着てみました。どう考えても方向性がおかしくて」とし「去年の秋ぐらいに、野球のシーズンが終わって、そろそろ電話かかってこないかなっていう時期が来るんですけど。こういうプロ野球関係者っていうのは。もう、野球の道からどんどん遠ざかっていく。本当に今、方向性を見失っていて」と吐露。さんまから「いや、インフルエンサーやろ」と言われた元木氏は苦笑しながら「やりたいってやれる仕事じゃないから」と反論していた。