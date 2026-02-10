JRAは、現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1・ダ1800m）に出走予定のJRA所属馬について、2月10日（火）時点の調教状況を発表した。

サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子厩舎）は、ダートコースでキャンター1周の調整を行い、平井裕介調教助手が騎乗した。フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人厩舎）は、ダートコースでダク1周の後、キャンター1周半を消化し、荒木裕樹彦調教助手が手綱を取った。

「思った通りの追い切りが出来た」

ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行厩舎）は、ダートコースでキャンターの後、シュトルーヴェを追走する形で5ハロンの追い切りを実施し、鈴来直人調教助手が騎乗した。鈴来調教助手は「到着直後はピリピリする部分もありましたが、今は落ち着いており、健康状態も整っています。国内でしっかりと調整してきていたので、今日は微調整のつもりで乗りました。動きも良く、思った通りの追い切りができました」とコメントしている。

本番に向け、各馬とも順調な調整過程を踏んでおり、現地での最終仕上げが注目される。