ベッドで寝たままできる！ たった1分の“お腹痩せエクササイズ”

日頃の運動不足でハードなトレーニングが苦手な人でも、難易度が低く、取り入れやすいのがベッドでできる寝たままお腹痩せ。起床後や就寝前にたった1分でOK。簡単だから継続できるエクササイズをご紹介します。

ベッドの上で、たった1分でOK！ 寝たままウエストしぼりでお腹まわりをすっきりと

ワークの取り組み方

どのワークもベッドの上で寝たまま行えるが、ベッドの上だと難しい人は床でもOK。全てのワークで意識したいのは呼吸。8秒かけて吸って、8秒かけて吐く、という長い呼吸を1呼吸と考えて、3呼吸分実践しよう。

Warming Up｜4の字ストレッチ

まずはワークの前後に行いたい柔軟をご紹介。朝や昼の場合はウォーミングアップとして取り入れて。ワークの前にやることで、腰まわりを動かしやすくなる。ただし就寝前の場合は、ワークの最後にやると股関節とお尻の筋肉がよりほぐれ、骨盤の調整になる。

好きなワークを選んでトライ！

同じお腹でも下腹、わき腹など、気になるところにアプローチするワークをピックアップ。自分がとくに引き締めたい部分を鍛えるワークから始めてみよう。

お腹全体に効く！ お尻上げワーク

呼吸を深く吐きながら行うと、よりお腹に力が入る。両手でお尻を浮かせて体の軸をまっすぐにキープすることでお腹全体に最適な負荷がかかる。まっすぐな状態を保つために両手でサポートする。

下腹に効く！ 直角ワーク

上半身と太ももの角度を直角にする姿勢から始めることで、腹直筋を使い、お腹の下部を意識しやすいワーク。寝たまま脚を動かすとき、腹筋の力を抜かないようにして。体の横に手を置き、バランスをサポート。

くびれに効く！ ウエストひねりワーク

体をねじることでくびれをメイクするワーク。ひねるときは、勢いよく反動を使わず、腹筋を意識し、ゆっくり動かすことがポイント。左右交互に実践してみて。

わき腹、お腹全体に効く！ Cの字伸ばしワーク

わき腹や腰など、体の外側のラインをCの字に伸ばすワーク。呼吸をしながら、わき腹の筋肉を伸ばしていくことで、気持ちよくリラックスできるポーズに。

下腹に効く！ パタパタウォークワーク

足を浮かせたまま、バタ足のように脚をパタパタ動かしながら上げ下げするワーク。ベッドに足がつかない自分の限界まで脚を下げていくとより下腹に効果的。

教えてくれた方

Naoko

骨格調整ボディトレーナー。ナオコボディワークス代表。『下腹ぽっこり解消ダイエット』など著書多数。ヨガや整体、解剖学から独自のメソッド「自分でできる骨盤矯正」を開発。