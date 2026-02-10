【30MM 1/144 EXM-A9p スピナティオ(海賊仕様)】 8月 発売予定 価格：1,760円 【30MM 1/144 エグザビークル(水中探索メカVer.)】 9月 発売予定 価格：1,320円 【カスタマイズウェポンズ(海賊武装)】 9月 発売予定 価格：968円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-A9p スピナティオ(海賊仕様)」を8月に発売する。価格は1,760円。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、番組内で試作品を公開した。マクシオン軍の量産機「スピナティオ」を海賊仕様としており、シリーズで初採用のグリーンの成形色を採用している。

9月発売のプラモデル「30MM 1/144 エグザビークル(水中探索メカVer.)」（価格：1,320円）と「カスタマイズウェポンズ(海賊武装)」（価格：968円）も同時に発表した。水中探索用エグザビークルはクリアバイザーの開閉機構を備え、内部に「ロイロイ」が搭乗できる。「カスタマイズウェポンズ(海賊武装)」は海賊モチーフの武装セットで両キットや30MMシリーズの機体に装備できるカトラスやトライデント状の武装をラインナップしている。

30MM 1/144 EXM-A9p スピナティオ(海賊仕様)

30MM 1/144 エグザビークル(水中探索メカVer.)

カスタマイズウェポンズ(海賊武装)

【第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

