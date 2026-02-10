「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」より「バハムート」と「名状しがたきもの」が30MMでプラモ化！【#生配信30ML】
【30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート】 8月 発売予定 価格：3,850円 【30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの】 8月 発売予定 価格：4,180円 【30MM オプションパーツセット DAEMON X MACHINA TS WEAPON SET 01】 8月 発売予定 価格：1,650円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート」と「30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」をそれぞれ8月に発売する。価格は「バハムート」が3,850円、「名状しがたきもの」が4,180円。
本製品は、ゲーム「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」より、主人公ノヴァ専用アーセナル「バハムート」と、「ヴォイド」が纏うアーセナル統制局ノイン専用カスタム「名状しがたきもの」を、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットで商品化するもの。
今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、各機体の造形を確認できるほか、「30MM オプションパーツセット DAEMON X MACHINA TS WEAPON SET 01」も発表された。
「30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート」
「30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」
「30MM オプションパーツセット DAEMON X MACHINA TS WEAPON SET 01」【第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
(C)2025 Marvelous Inc.