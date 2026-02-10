¡Ú Number_i ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡¡¿·¶Ê¡Ø3XL¡Ù¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ ¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ØNumber_i¡Ù¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¿·¶Ê¡Ø3XL¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ ¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à3¿Í¤Î¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¸Ù¤ë3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ëi¤·¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ø3XL¡Ù¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿àÎø°¦¥½¥ó¥°á¡£
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¤Î£Ô£Â£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¤êÊý¤¬²¿¤«ÆÃ¼ì¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é²Î¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Îºî¤êÊý¤Ç¡£¡×¤È¡¢±ÇÁü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3XL ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢£²·î£±£°Æü¡¦£±£¶»þ£³£°Ê¬¸½ºß¡¢1900Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ðÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¼«Á³¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û