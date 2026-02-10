サンリオキャラクターズ×アダストリア10ブランド♡春のコラボ登場

アダストリアが展開する10ブランドから、サンリオキャラクターズとの第7弾コラボが2026年2月27日（金）より登場♡アパレルや雑貨まで120型以上のアイテムが揃い、ハローキティやマイメロディ、クロミたちと一緒に春の新生活を楽しく彩ります♪先行発売は2月18日（水）11:00よりand ST TOKYOにて実施。

GLOBAL WORK＆KIDSアイテム

「GLOBAL WORK」はWOMEN向けにハローキティのチアTOYチャーム（全5種／2,490円税込）、2WAY巾着ポーチ（全2種／2,490円税込）を展開。

KIDS向けにはマイメロディ＆クロミのアップリケT長袖（100～160cm／2,790円税込）、チアぬいチャーム（全2種／2,490円税込）、刺繍チュニック（100～160cm／2,990円税込）、横長トート（全2種／2,790円税込）、マルチ巾着（全2種／1,980円税込）、フリルトート（全2種／3,490円税込）、ランチョンマット（全2種／990円税込）がラインナップ。

クロミ×HONDAコラボも必見で、ZIPフーディ（全2種／6,990円税込）やチャーム付き撥水ショルダー（全2種／5,490円税込）、ジャラツケTOYチャーム（2,985円税込）を展開しています。

studio CLIP＆LOWRYS FARMの春アイテム

「studio CLIP」ではI.CINNAMOROLLのクッションinブランケット（3,990円税込）、立体マグ（2,790円税込）など全27型を展開。

「LOWRYS FARM」はハローキティのぬいキーホルダー7（全20種／2,490円税込）、どんぶり（全2種／2,200円税込）、箸置き・おはし（各全2種／990円税込）など、春の食卓を彩るダイニングアイテムも揃います。

その他ブランドの注目アイテム

「JEANASIS」

キンチャクチャーム（全3種／3,300円税込）、フェイスポーチ付きエコBAG（全2種／4,950円税込）

「BAYFLOW」

ぬいぐるみチャーム（全5種／2,800円税込）、プリントTEE（KIDS／全4色／3,990円税込）、ポケット付きクリアポーチ（全4種／2,090円税込）、フェイスチャーム付きエコバッグ（全4種／3,490円税込）

「Heather」

アソート柄ルームウェア2P（全3種／9,900円税込）、モコモコヘアバンド・ルームソックス（各3種／3,300円税込）、巾着ポーチ（全3種／2,200円税込）

「repipi armario」

メッシュニットフーディ（M/L／全2色／5,390円税込）、2Pキャミワンピ＋ロンTセット（M/L／全2色／6,490円税込）、たべものマスコットチャーム（全4種／1,980円税込）

「10C REPIPI」

CAP（全2種／2,990円税込）、カタアキロンT（110～140cm／全3色／2,750円税込）、フレアスカート（110～140cm／全2色／3,490円税込）、3Pソックス（全2セット／1,490円税込）、WZIPフーディ（110～140cm／全2色／4,990円税込）、ナップサック（全2種／2,990円税込）

「Elura」

Tシャツ（全2色／7,700円税込）、巾着セット（全3種／4,620円税込）

「ALAND」

フワフワポーチ（全3種／2,690円税込）、トートバッグ（全3種／3,490円税込）、ぬいぐるみチャーム（全3種／2,690円税込）、ユニコーンチャーム（3,990円税込）、スタッズカードケース（全2種／2,990円税込）

サンリオコラボで春のワクワクを先取り

アダストリア10ブランドとサンリオキャラクターズの第7弾コラボは、アパレルから雑貨まで120型以上のラインアップ♡

お気に入りのキャラクターと春のおしゃれや新生活を楽しめるアイテムが満載です♪

先行発売は2月18日（水）11:00よりand ST TOKYOにて、正式発売は2月27日（金）から全国店舗で順次販売。