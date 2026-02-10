歌がうまいと思う「2010年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「King Gnu」を抑えた1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う2010年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
【10位までの全ランキング結果】
2位は、「King Gnu」でした！
常田大希さんを中心に、井口理さん、新井和輝さん、勢喜遊さんの4名で構成されるロックバンド。前身の「Srv.Vinci（サーバ・ヴィンチ）」を経て2017年にKing Gnuに改名し、2019年1月にメジャーデビューを果たしました。同年、メガヒット曲『白日』で一躍注目を浴び、異例の速さでトップアーティストとしての地位を確立。音楽性は「トーキョー・ニュー・ミクスチャー・スタイル」と称され、常田さんの卓越した音楽性と井口さんのハイトーンボイスが絡み合う、ジャンルの垣根を超えた先鋭的なサウンドが特徴です。
自由回答を見ると、「白日歌うのめちゃくちゃ難しいと思うので」（30代女性／大阪府）、「ハイトーンボイスがすごい。女性でもあんなに高い声はなかなか出せない」（30代女性／福島県）、「ツインボーカルでのハーモニーがここまで綺麗なアーティストは中々いないと思ったから」（30代女性／三重県）、「女性でも出すのが大変な高音も、とても綺麗で聞いてて心地よいから」（30代女性／福島県）、「King Gnuはカラオケでは歌えないほど難しい曲だからそれを歌いこなしているのはすごいから」（20代女性／滋賀県）といったコメントが寄せられていました。
1位に選ばれたのは、「Mrs. GREEN APPLE」でした！
作詞作曲を手掛け圧倒的な歌唱力を持つ大森元貴さん、サウンドを支える若井滉斗さん、アレンジでも貢献する藤澤涼架さんの3人体制。2020年に「フェーズ1完結」として活動休止しましたが、2022年に「フェーズ2」として再始動しました。バンド名の由来は「熟す前の青リンゴ」のように初心を持ち続けるという意志と、中性的な「Mrs.」を組み合わせたものです。キャッチーで多彩な楽曲が特徴で、『ケセラセラ』での日本レコード大賞受賞や紅白出場など、幅広い世代から絶大な支持を得ています。
アンケート回答を見ると、「理由も何も、このバンドらが自分の青春です」（20代女性／宮城県）、「圧倒的な歌唱力だと思います。天才とはこの事かと思います」（30代男性／北海道）、「高い曲が沢山あってどれも本人じゃないとあんなにリスナーが心を動かされることは難しいと聞いて感じたからです」（20代男性／千葉県）、「大森元樹の音域が広い歌唱力、表現力が豊かなのでこの回答としました」（40代男性／岡山県）といったコメントが寄せられています。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
【10位までの全ランキング結果】
第2位：King Gnu／81票
2位は、「King Gnu」でした！
常田大希さんを中心に、井口理さん、新井和輝さん、勢喜遊さんの4名で構成されるロックバンド。前身の「Srv.Vinci（サーバ・ヴィンチ）」を経て2017年にKing Gnuに改名し、2019年1月にメジャーデビューを果たしました。同年、メガヒット曲『白日』で一躍注目を浴び、異例の速さでトップアーティストとしての地位を確立。音楽性は「トーキョー・ニュー・ミクスチャー・スタイル」と称され、常田さんの卓越した音楽性と井口さんのハイトーンボイスが絡み合う、ジャンルの垣根を超えた先鋭的なサウンドが特徴です。
第1位：Mrs. GREEN APPLE／120票
1位に選ばれたのは、「Mrs. GREEN APPLE」でした！
作詞作曲を手掛け圧倒的な歌唱力を持つ大森元貴さん、サウンドを支える若井滉斗さん、アレンジでも貢献する藤澤涼架さんの3人体制。2020年に「フェーズ1完結」として活動休止しましたが、2022年に「フェーズ2」として再始動しました。バンド名の由来は「熟す前の青リンゴ」のように初心を持ち続けるという意志と、中性的な「Mrs.」を組み合わせたものです。キャッチーで多彩な楽曲が特徴で、『ケセラセラ』での日本レコード大賞受賞や紅白出場など、幅広い世代から絶大な支持を得ています。
アンケート回答を見ると、「理由も何も、このバンドらが自分の青春です」（20代女性／宮城県）、「圧倒的な歌唱力だと思います。天才とはこの事かと思います」（30代男性／北海道）、「高い曲が沢山あってどれも本人じゃないとあんなにリスナーが心を動かされることは難しいと聞いて感じたからです」（20代男性／千葉県）、「大森元樹の音域が広い歌唱力、表現力が豊かなのでこの回答としました」（40代男性／岡山県）といったコメントが寄せられています。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)